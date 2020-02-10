شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: رمضان صبحي ينتظم بالتدريبات الجماعية نهاية الأسبوع الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظم رمضان صبحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق نهاية الأسبوع الجاري.

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وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن اللاعب سينتظم في التدريبات الجماعية تدريجيا، مشيرا إلى أن حالة اللاعب الفنية والبدنية بعد الانتظام في التدريبات الجماعية هي التي ستحدد مدى إمكانية لحاقه بمباراة السوبر يوم 20 فبراير الجاري.

وكان رمضان صبحي يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، قبل أن يخوض برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.