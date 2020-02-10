شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفنتوس يستقر على بينتانكور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020 قررت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي الإبقاء على اللاعب بيناتنكور، بعد نجاح الأوروجوياني أوراق اعتماده خلال الفترة الماضية.

Advertisements ووفقا لموقع "توتو سبورت" أن يوفنتوس نفى تماما نيته بيع صاحب ال٢٢ عاما، بعد أن اكتسب اللاعب ثقة مدربه ماوريسيو ساري بالآونة الأخيرة بعدما تعرض الفريق لعدة نتائج سلبية وساهم نجم السيليتي بإعادة توازن خط وسط السيدة العجوز. وشارك الدولي الشاب خلال ٢٤ مباراة هذا الموسم مسجلا هدف واحد و٧ تمريرات حاسمة، حتى يكون اللاعب أحد ركائز الفريق بشكل شبه أساسي. وكان بينتانكور لصفوف يوفنتوس العام ٢٠١٧ قادما من صفوف بوكا جونيورز مقابل ١٢.٥ مليون يورو.

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