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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إبراهيموفيتش يكشف سبب خسارة فريقه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020
كشف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن سببب انهيار فريقه آي سي ميلان وخسارته في ديربي ميلانو يوم أمس الأحد رغم التقدم في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي.
وقدم ميلان مستوً كبيراً في الشوط الأول ليتقدم بهدف سجله الكرواتي أنتي ريبيتش – من صناعة زلاتان – ومن ثم أضاف إبراهيموفيتش الهدف الثاني، قبل أن تنقلب الموازين ويفوز إنتر ميلان بأربعة أهداف لهدفين في الشوط الثاني.
إبراهيموفيتش يحلل ديربي ميلانو
وقال إبراهيموفيتش عقب المباراة في تصريح لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا” التلفزيونية “من الصعب شرح ما حدث، بين الشوطين قلنا لأنفسنا أن علينا العودة في أول 15 دقيقة التي ستكون حاسمة، وفي تلك الفترة تلقينا هدفين، لقد توقفنا عن اللعب والضغط ولم نقدم ما فيه الكفاية حتى التعادل انهار كل شيء”.
وأضاف “أعتقد أن ذلك يعود إلى الخبرة لأن عليك فهم كيفية التحكم باللعب وأنت متقدم بهدفين دون رد، ليس الفوز في النهاية فقط، الأمر غريب لأن النصف الأول من المباراة كان مثالياً”.
وختم “كنت أتوقع أكثر من ذلك من الإنتر في الشوط الأول، لا يبدو أنه كان أداء فريق يستحق المركز الثاني، لكنهم فعلوا كل شيء في الشوط الثاني”.
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