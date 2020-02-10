‎إبراهيموفيتش يكشف سبب خسارة فريقه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

‎كشف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن سببب انهيار فريقه آي سي ميلان وخسارته في ديربي ميلانو يوم أمس الأحد رغم التقدم في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي.



‎وقدم ميلان مستوً كبيراً في الشوط الأول ليتقدم بهدف سجله الكرواتي أنتي ريبيتش – من صناعة زلاتان – ومن ثم أضاف إبراهيموفيتش الهدف الثاني، قبل أن تنقلب الموازين ويفوز إنتر ميلان بأربعة أهداف لهدفين في الشوط الثاني.

Advertisements

‎إبراهيموفيتش يحلل ديربي ميلانو

‎وقال إبراهيموفيتش عقب المباراة في تصريح لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا” التلفزيونية “من الصعب شرح ما حدث، بين الشوطين قلنا لأنفسنا أن علينا العودة في أول 15 دقيقة التي ستكون حاسمة، وفي تلك الفترة تلقينا هدفين، لقد توقفنا عن اللعب والضغط ولم نقدم ما فيه الكفاية حتى التعادل انهار كل شيء”.

‎وأضاف “أعتقد أن ذلك يعود إلى الخبرة لأن عليك فهم كيفية التحكم باللعب وأنت متقدم بهدفين دون رد، ليس الفوز في النهاية فقط، الأمر غريب لأن النصف الأول من المباراة كان مثالياً”.

‎وختم “كنت أتوقع أكثر من ذلك من الإنتر في الشوط الأول، لا يبدو أنه كان أداء فريق يستحق المركز الثاني، لكنهم فعلوا كل شيء في الشوط الثاني”.