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الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يعلن إطلاق سباق سبارتن الرياض 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع إطلاق سباق سبارتن في مدينة الرياض، والذي يعد أشهر سباق للحواجز الصعبة حول العالم.

ويهدف السباق الذي يقام في الفترة من 13 إلى 14 مارس 2020، على حلبة ديراب، إلى تعزيز مستوى اللياقة البدنية للمتسابقين، واختبار قدراتهم الجسدية وقدرتهم على التركيز والتحمل، عبر تجربة ممتعة ومشوقة لمحبي المغامرات.

وفي هذه المناسبة أعرب الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، عن حماسه لاستضافة هذا السباق بالسعودية، قائلا: إن هذا الحدث الذي نظم لجميع المستويات والفئات العمرية، يمثل تحديا مثيرا ومفعما بالحماس والأدرينالين لأولئك الذين يبحثون عن تجربة لياقيه بدنية فريدة من نوعها، مؤكدا أن الفعاليات رائعة ونوعية من حيث القيمة الترفيهية للمشاهدين والمشاركين على حد سواء.

وأضاف "ربما نكون الأكثر حماسا لسباق سبارتن الأطفال، لا سيما أن بناء مجتمع نشط وصحي يبدأ مع الأطفال، لذا لا ينبغي تفويت هذا السباق، داعيا المتسابقين من جميع المستويات والفئات العمرية إلى المشاركة، حيث سيقسم السباق إلى ثلاثة مستويات: السيدات، الرجال، والأطفال التي تتراوح أعمارهم بين 4 و 14 سنة".

وسيقام سباق السيدات الجمعة 13 مارس 2020، إلى جانب سباق الفتيات الأصغر سنا (من 4 سنوات إلى 14 سنة)، وستتمكن السيدات من المشاركة في سباق يحتوي على 20 حاجزا، وقطع مسافة 5 كلم، حيث يعد هذا السباق مناسبا للمشاركين الأكبر سنا، كونه يحتوي على حواجز طبيعية عدة، كالأرضيات الموحلة والمياه والأسلاك الشائكة.

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كما سيقام سباق الرجال السبت 14 مارس 2020، إلى جانب سباق الأطفال الذكور (من 4 سنوات إلى 14 سنة)، حيث إنه ينقسم إلى فئتين: وهم فئة سبارتن السوبر وفئة سبارتن السبرينت، ويتوجب على المتسابقين في الفئة الأولى اختبار قدراتهم على التحمل، من خلال قطع مسافات متوسطة تقدر بنحو 10 كلم، وعبور 25 حاجزا، بينما تركز الفئة الثانية من السباق على عبور 20 حاجزا، من خلال قطع مسافات قصيرة تقدر بنحو 5 كلم، ويعد هذا السباق مناسبا للمشاركين الكبار، كونه يحتوي على حواجز طبيعية، كالأرضيات الموحلة والمياه والأسلاك الشائكة.

وصممت سباقات الأطفال خصيصا لبناء مستقبل أكثر صحة للأجيال المقبلة، حيث يقام سباق سبارتن بجانب سباق الكبار في يوم واحد، وفي نهاية السباق سيتوج الفائزون عبر توزيع الميداليات، للسباقات في الفئات العمرية التالية: 4 - 6 سنوات: مسافة أكثر من 800 متر، 7 - 9 سنوات: مسافة أكثر من 1600 متر، و10 - 14 سنة: مسافة أكثر من 3200 متر.

وسيحصل كل مشارك في السباق على ميدالية سبارتن Finisher الرسمية، وقميص سبارتن Finisher الرسمي، ودعوتين مجانيتين للضيوف لحضور فعاليات السباق.

ومن المتوقع أن يكون هناك حضور فعال، ومشاركة كبيرة من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى، وذلك بعد نجاح أول سباق سبارتن سعودي، والذي نظم في جبال السودة خلال موسم السودة، ضمن مواسم السعودية في أغسطس عام 2019، وشكل تحديا جديدا للمنافسين الذين تخطوا أكثر من 20 عقبة على مسافة 5 كلم، حيث جذبت السباقات المخصصة للرجال والسيدات، الأطفال الذكور والإناث، من خلال حضور أكثر من 1500 ما بين مشاركين ومشاهدين، إضافة إلى مشاركة 60 متطوعا، حيث كان عمر أصغر مشارك هو 4 سنوات، بينما أكبر مشارك كان عمره 70 سنة.

يذكر أن سباق سبارتن مستوحى من محاربي سبارتن في العصور القديمة، ولقد أطلق أكثر من 2500 حدث سنوي في 42 دولة، بهدف إيجاد مجتمع ملهم ومحفز لجميع مستويات والفئات العمرية.

وللحصول على بطاقات الحجوزات لسباق سبارتن الرياض 2020 للرجال والأولاد الذكور على الرابط bit.ly/RMR2020، وللنساء أو الفتيات زيارة الموقع it.ly/RWR2020.