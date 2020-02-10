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سعد سمير ينهي مرحلة التأهيل الأولى بعد جراحة وتر أكيلس

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جدة - عمرو شويل قال الجهاز الطبي للأهلي أن سعد سمير لاعب الفريق بدأ مؤخراً المرحلة الثانية من رحلة التأهل بعد الجراحة التي خضع لها في وتر أكيلس مؤخراً ، ويخوض اللاعب تدريباته العلاجية بشكل مستمر على هامش التأهيل ،وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب بدأ المرحلة الثانية من العلاج الطبيعي التي تنتهي قبل سفره إلى ألمانيا لتحديد برنامجه التأهيلي.

 

ويتوجه سعد سمير إلى ألمانيا 17 فبراير الجارى، للخضوع لفحص طبى جديد تحت إشراف الطبيب ماركوس فولتر، الذى أجرى له جراحة وتر أكيلس، وحدد الجهاز الطبى بالنادى موعد سفر اللاعب، بالتنسيق مع الطبيب الألماني، للتعرف على آخر مستجدات الجراحة التى خضع لها، والاطمئنان على تحسن حالته، ويضع الطبيب الألمانى فولتر برنامجا جديدا ينفذه اللاعب بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التى أعقبت الجراحة.

 

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سعد سمير خضع لجراحة وتر أكيلس فى ألمانيا بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع الفريق فى مباراة بلاتينيوم ضمن دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

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