شكرا لقرائتكم سعد سمير ينهي مرحلة التأهيل الأولى بعد جراحة وتر أكيلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتوجه سعد سمير إلى ألمانيا 17 فبراير الجارى، للخضوع لفحص طبى جديد تحت إشراف الطبيب ماركوس فولتر، الذى أجرى له جراحة وتر أكيلس، وحدد الجهاز الطبى بالنادى موعد سفر اللاعب، بالتنسيق مع الطبيب الألماني، للتعرف على آخر مستجدات الجراحة التى خضع لها، والاطمئنان على تحسن حالته، ويضع الطبيب الألمانى فولتر برنامجا جديدا ينفذه اللاعب بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التى أعقبت الجراحة.
سعد سمير خضع لجراحة وتر أكيلس فى ألمانيا بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع الفريق فى مباراة بلاتينيوم ضمن دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.
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