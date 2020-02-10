شكرا لقرائتكم تعرف على موعد نهاية عقد حازم إمام فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسؤول بنادى الزمالك، أن عقد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، ينتهى بنهاية شهر يوليو المقبل، واستقر مجلس الزمالك فى الفترة الأخيرة تأجيل تمديد عقد الظهير الأيمن للفريق حتي ينتهي الزمالك من التحديات المختلفة التى يرتبط بها الفريق خلال الوقت الحالى.
ورصد مسؤولو الزمالك، مكافآت خاصة للاعبين، لتحقيق لقب السوبر الإفريقى الذى لم يفز به الفريق الأبيض منذ عام 2003 وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الاستعانة بعدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق الترجى التونسى خلال منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف بالفريق التونسى قبل وضع خطة مواجهة الفريق فى السوبر الأفريقى كما تُمثل مباراة السوبر أهمية كبيرة للأبيض ليس لكونها بطولة خاصة يسعى الفريق للتتويج بها فحسب، بل لرفع معنويات اللاعبين أيضًا قبل مواجهة الترجى فى دورى أبطال إفريقيا ذهابا وإياباً، والتى يسعى الفريق للمنافسة على لقبها فى النسخة الجارية.
كما يرتبط الزمالك بمجموعة من المنافسات المتتالية عقب مواجهة الترجى يستهلها بمواجهة الأهلى فى السوبر المصرى بالإمارات حيث ستعود البعثة البيضاء من قطر يوم السبت المقبل، من أجل السفر إلى أبو ظبى يوم 17 من شهر فبراير الجارى لمواجهة الأهلى، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى.
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