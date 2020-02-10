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أحمد حمدي يحتفل بعيد ميلاده الـ 22

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جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الأثنين، أحمد حمدي صانع العاب النادي الأهلي السابق والجونة الحالي، بعيد ميلاده رقم 22، حيث ولد حمدي في العاشر من فبراير عام 1998، وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة بين ناشئين القلعة الحمراء، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول في موسم 2018 وسبق وتلقي أحمد حمدي عرضاً من نادي أودينيزي الإيطالي خلال تواجده في الاهلي لكن مسئولو القلعة الحمراء رفضوا العرض ليستمر اللاعب في الأهلي قبل أن يرحل للجونة.

 

بحثاً عن الفرصة، انتقل أحمد حمدي إلى صفوف نادي الجونة على سبيل الإعارة في موسم 2019، قبل أن يتم بيعه نهائياً إلى الفريق الساحلي مع بداية الموسم الجاري، وخلال الموسم الجاري شارك أحمد حمدي مع الجونة في 13 مباراة بواقع 12 لقاء في الدوري ومباراة واحدة في الكأس بمعدل دقائق لعب بلغ 1.001 ألف دقيقة، سجل حمدي خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين، ليضع بصمته على خمسة أهداف أحرزها الفريق الساحلي في مسابقة الدوري.

 

وتعادل فريق الجونة مع حرس الحدود بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، علي استاد المكس بالإسكندرية، فى الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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