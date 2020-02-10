شكرا لقرائتكم أحمد حمدي يحتفل بعيد ميلاده الـ 22 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بحثاً عن الفرصة، انتقل أحمد حمدي إلى صفوف نادي الجونة على سبيل الإعارة في موسم 2019، قبل أن يتم بيعه نهائياً إلى الفريق الساحلي مع بداية الموسم الجاري، وخلال الموسم الجاري شارك أحمد حمدي مع الجونة في 13 مباراة بواقع 12 لقاء في الدوري ومباراة واحدة في الكأس بمعدل دقائق لعب بلغ 1.001 ألف دقيقة، سجل حمدي خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين، ليضع بصمته على خمسة أهداف أحرزها الفريق الساحلي في مسابقة الدوري.
وتعادل فريق الجونة مع حرس الحدود بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، علي استاد المكس بالإسكندرية، فى الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
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