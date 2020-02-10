شكرا لقرائتكم الخطيب يناقش مع وزير العدل تدشين مقر للشهر العقارى بفرع أهلى زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وزير العدل المستشار عمر مروان ظهر اليوم،الأثنين، وطلب رسميًا تدشين مقرٍ للشهر العقاري بفرع الأهلي بالشيخ زايد.

وشهدت الجلسة التي جاءت في أجواء ودية للغاية بحث ومناقشة كافة الشروط والمطالب والإجراءات الخاصة بمقر الشهر العقاري من أجل البدء في تنفيذه بأقرب وقت ممكن.

ورحب المستشار عمر مروان وزير العدل، بزيارة الخطيب وطلب الأهلي، مؤكدًا على البدء في دراسته وبحث تنفيذه من خلال قيام أحد المستشارين «موفد الوزارة» بزيارة إلى فرع النادي بالشيخ زايد الخميس المقبل لمعاينة الموقع والاجتماع مع اللواء محمود الفيشاوي مدير فرع النادي، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة.

Advertisements

وبحث كافة الخطوات الخاصة بمقر الشهر واحتياجاته والاشتراطات والإجراءات القانونية والإدارية والهندسية، ووجه محمود الخطيب الشكر لوزير العدل على تعاونه المثمر مع إدارة النادي، وحرصه على دراسة رغبته في تدشين مقرٍ للشهر العقاري في فرع الشيخ زايد أسوة بنظيره في مقر النادي بالجزيرة، وأيضًا فرع مدينة نصر؛ لتقديم خدمات شاملة لأعضاء النادي بفرع زايد.. تأتي هذه الخطوة من جانب مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب لتوفير مختلف احتياجات أعضاء الجمعية العمومية بالفرع، وتقديم خدمات متميزة تليق بأعضاء النادي.

من ناحية أخرى ، يستضيف الاهلي مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين نظيره طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن استكمال رحلة الأرقام القياسية بالمسابقة المحلية فيما يسعى الطلائع للخروج بنتيجة إيجايبة تساهم في تعديل وضعه بجدول الدوري.

ويعتلى الأهلى صدارة جدول الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز بهم جميعاً محققاً العلامة الكاملة رغم امتلاكه ثلاثة مباريات مؤجلة ، وسجل لاعبو المارد الأحمر 37 هدفاً كأقوى خط هجوم في المسابقة بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضاً ، في المقابل يحتل الطلائع الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.