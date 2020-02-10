شكرا لقرائتكم المقاولون مكتمل الصفوف استعداد لمواجهة بيراميدز فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب معسكراً مغلقاً، لمدة 24 ساعة، استعداداً لمباراة بيراميدز المرتقبة ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويدرس عماد النحاس الاستفادة من الغيابات المؤثرة التى يعانى منها بيراميدز خلال المباراة، فى ظل افتقاد الفريق للثنائى أحمد أيمن منصور ورجب بكار بسبب تعرضهما للطرد خلال مباراة الأهلى بعد الاعتراض على قرارات الحكم إبراهيم نور الدين.

وكان عماد النحاس قد منح لاعبى المقاولون راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد السقوط أمام إنبي، قبل أن يستأنف الفريق تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعداداً لمواجهة بيراميدز على استاد عثمان أحمد عثمان.

Advertisements

وكان التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون قد سجل هدف الذئاب الوحيد فى شباك إنبى ليحتل صدارة هدافى الفريق برصيد 6 أهداف متفوقًا محمد سالم ومحمد سمير بفارق هدف واحد.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 16 جولة، حيث فاز المقاولون فى 10 مباريات، وتعادلوا فى مباراتين وخسروا فى 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفًا واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.

ويطمح المقاولون إلى تصحيح المسار والعودة إلى طريق الانتصارات أمام بيراميدز، في ظل النتائج الأخيرة لنادي الزمالك صاحب المركز الثالث، واستطاع أن يتغلب بالأمس على النادي الإسماعيلي ليقلص الفارق بينه وبين المقاولون إلى نقطة واحدة فقط.