شكرا لقرائتكم زى النهاردة..تتويج مصر باللقب القاري السادس 2008 على حساب الكاميرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحمل اليوم الأثنين 10 فبراير ، ذكري سعيدة لدى المصريين عقب تتويج المنتخب الوطني باللقب السادس لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2008 ، في غانا ، والتي شهدت تألق الفراعنة في حصد اللقب القاري، للمرة السادسة في تاريخه بفضل أغلب نجوم الجيل الذي حقق اللقب في بطولة 2006.

وتعتبر هذه النسخة هى الأعلى تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس الأمم الإفريقية بعد أن شهدت إحراز 99 هدفا، كما أن متوسط عدد الأهداف للمبارة هو الأعلى منذ أمم إفريقيا 1974.

واستضافت غانا البطولة ، و وجاء ترتيب مصر في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الكاميرون، زامبيا والسودان.

ونجح الفراعنة في حسم الصدارة بـ 7 نقاط مقابل 6 لنظيره الكاميروني الثاني.

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والتقت مصر في ربع النهائي مع منتخب أنجولا حينها ، وحسم الفراعنة تواجدهم في المربع الذهبي بهدفين لحسني عبد ربه وعمرو زكي، مقابل هدف أنجولي سجله اللاعب مانوتشو.

وكشر حامل اللقب المنتخب المصري عن أنيابه في دور الثمانية واكتسح أفيال كوت ديفوار برباعية نظيفة سجلها عمرو زكي (هدفان) وأحمد فتحي ومحمد أبو تريكة، بينما سجل عبد القادر كيتا هدف ساحل العاج الوحيد.

وفى نهائي البطولة لعب منتخب مصر مع نظيره الكاميروني، على أرض ملعب "أوهين دجان" في العاصمة الغانية أكرا، وأدارها تحكيميا البنيني كوفي كودجا، وشهدت فوزا قاتلا للفراعنة بهدف جاء بشق الأنفس عن طريق النجم محمد أبو تريكة في الدقيقة 79 من عمر المباراة، في هدف هو الأشهر بعدما خطف محمد زيدان الكرة من المخضرم سونج قائد الكاميرون وأهداها لزميله تريكة الذى لم يجد صعوبة في ايداعها في مرمي الأسود

وتم اختيار نجم منتخب مصر حسني عبد ربه أفضل لاعب في البطولة، كما توج حارس الفراعنة عصام الحضري بجائزة أفضل حارس.