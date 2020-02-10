شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحيل هانى سعيد للجنة الانضباط.. واتجاه لإيقاف على جبر 8 مباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، إحالة هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز إلى لجنة الانضباط، بعد تصريحاته ضد الحكام عقب مباراة بيراميدز والأهلي فى الدوري ، والتى فاز بها المارد الأحمر بهدفين لهدف.

تعقد لجنة الانضباط باتحاد الكرة، اجتماعا حاليا بمقر اتحاد الكرة لمناقشة العديد من الموضوعات، وعلى رأسها أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز التي أقيمت الخميس الماضى على ستاد الدفاع الجوى وانتهت بفوز الأحمر 2-1.

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ومن المقرر أن توقع اللجنة عقوبات مغلظة على هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز بعد تصريحاته ضد الحكام عقب المباراة، مما دفع لجنة الحكام لتقديم مذكرة ضده، كما بات علي جبر مدافع بيراميدز، مهددا بالايقاف لمدة 8 مباريات بجانب تغريمه ماديا.

وحاول علي جبر الاعتداء على إبراهيم نور الدين حكم مباراة بيراميدز أمام الأهلي في الدوري، بعد نهاية اللقاء.

وسجل نور الدين في تقريره ما فعله علي جبر مما جعله مهددا بعقوبات مغلظة.