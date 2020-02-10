خطوه أخيرة تفصل أحمد فتحي عن الرحيل عن الأهلي.. وموقفه من الزمالك وبيراميدز.. وسيف زاهر يحدد موعد اعتزال "الجوكر"

مازالت أزمه تجديد أحمد فتحي، لاعب فريق النادي الأهلي، قائمة؛ حيث فشل في الوصول إلى حل من أجل تمديد عقده مع القلعة الحمراء، أو الرحيل عن صفوفها، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد أحمد فتحي مع الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويحق له الانتقال الحر إلى أي فريق دون استفادة خزينه النادي من التعاقد والحصول على أموال.

ويعد رباعي الفريق الأحمر المهدد بالرحيل كلاً من: أحمد فتحي، ووليد سليمان، وشريف إكرامي، وحسام عاشور، حيث لم يتحدث معهم أحد من مجلس إدارة القلعة الحمراء، بقياده محمود الخطيب، في بعض الأمور التي تخص التجديد.

وبدأ الحديث عن استقرار مسؤولو النادي الأهلي على بديل أحمد فتحي جوكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر تمهيداً للتعاقد معه في بداية الموسم المقبل. حسبما ذكر موقع "الفجر الرياضي".

وعرض النادي الأهلي على أحمد فتحي جوكر الفريق الأحمر مبلغ 6 ملايين جنيه فقط من أجل تجديد عقده لمدة موسمين قادمين عقب مباراة السوبر المصري أمام الزمالك يوم 20 فبراير الجاري بدولة الإمارات. حسبما ذكر موقع "القاهرة 24".

وعلم “القاهرة 24″ أن أحمد فتحي سيعقد جلسه مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ومحسن صالح، رئيس لجنة التخطيط، بعد السوبر المصري، من أجل المناقشة في أمور التجديد ومعرفه مستقبله داخل النادي، سواء بالوجود مع الفريق أو الرحيل عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة”.

ووصلت لأحمد فتحي عدة عروض من داخل مصر وخارجها، ويأتي في المقدمة بيراميدز، والوصل الإماراتي؛ من أجل الحصول على خدمات فتحي في حالة رحيله عن القلعة الحمراء مطلع الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرفض أحمد فتحي فكرة الانتقال إلى الزمالك، والسير على خطى عبدالله السعيد، حيث يأمل الجوكر في إنهاء مسيرته دون ارتداء قميص الفريق الأبيض، بسبب حب واحترام جماهير القلعة الحمراء له.

وأصبح كبار الأهلي قد قابوا قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر، في ظل تجاهل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وعدم الاعتماد عليهم خلال الفترة الماضية.

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وذكرت تقارير صحفية مصرية، أن أحمد فتحي يرفض الرحيل عن النادي الأهلي صوب الزمالك في الصيف المقبل بعد نهاية عقده مع الشياطين الحمر.

وأشارت التقارير إلى أن فتحي يريد البقاء في صفوف النادي الأهلي بالموسم المقبل رغم غضبه من عدم التفاوض معه بصورة رسمية من قبل مسؤولي الشياطين الحمر لتمديد عقده.

وتابعت التقارير أن نادي بيراميدز مازال يريد أحمد فتحي في الصيف المقبل بعقد لمدة موسمين مقابل 15 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد.

وشددت التقارير على أن إدارة النادي الأهلي سوف تحسم ملف تجديد فتحي والثلاثي شريف إكرامي ووليد سليمان وحسام عاشور في مارس المقبل.

بدوره، أكد الإعلامي سيف زاهر، أن أحمد فتحي نجم الأهلي ومنتخب مصر، مازال أمامه الكثير في الملاعب ومن الصعب أن يعتزل كرة القدم مع نهاية الموسم الحالي، حال عدم توصله لاتفاق بتجديد عقده مع الأهلي.

وأضاف زاهر، أن أحمد فتحي من أحد لاعبي الجيل الذهبي لمنتخب الفراعنة وقائد المنتخب الوطني ويقدم مستويات متميزة في الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي ، مؤكداً أن فتحي يحظي بثقة كبيرة من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للشياطين الحمر .

وكشف زاهر ، أن فتحي يمتلك العديد من العروض المحلية والخارجية ، مؤكداً أن اللاعب يعطي أولية للتجديد للنادي الأهلي للبقاء معه في المواسم المقبلة، وأن خبراته بالإضافة إلى أدائه الرجولي في الملعب تجعله يستمر في الملاعب لسنوات عديدة قادمة .

ويعتبر أحمد فتحى من الركائز الأساسية فى الأهلى، ويرفض الجهاز الفنى رحيله عن النادى خلال الفترة الحالية، سواء للدورى الإماراتى أو لأى دورى أو نادٍ آخر، وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، أن أحمد فتحى مُستمر فى الفريق ولن يرحل حالياً، وأن الفريق يحتاج جهود جميع هؤلاء اللاعبين المؤثرين.

يذكر أن ، الجوكر أحمد فتحى لم يشارك فى مباراة فريقه أمام النجم الساحلى التونسي الأخيرة ، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف جونيور أجايى، فى إطار مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ولعب على حسابه محمد هانى.