على غرار «نتفليكس».. تطبيق جديد يواجه الاحتكار لمشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي قريباً.. تعرف على سعر الاشتراك بالجنيه المصري

ذكرت تقارير صحفية أن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز قد تكون متاحة للجماهير عبر الإنترنت، وذلك على غرار شبكة "نتفليكس" الرقمية الشهيرة والتي تتيح مشاهدة الأعمال الترفيهية من برامج ومسلسلات وأفلام سينمائية ووثائقية

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن رئيس رابطة الدوري الإنجليزي، ريتشارد ماسترز، يستعد لإحداث ثورة في البث المباشر لمباريات "البريميرليج"، مشيرة إلى أنه سيزيد من إيرادات الأندية المشاركة في الدوري الأشهر عالمياً مقابل استمتاع الجماهير في مختلف أنحاء العالم بالبطولة بأسعار منخفضة.

وصرح ماسترز بأن الدوري الإنجليزي يعمل على وضع خطط لإطلاق قناة بث رقمي على غرار نتفليكس، لبيع المباريات المباشرة للجماهير بشكل مباشر من خلال إدارة المسابقة.

وأضاف: "خلال آخر عملية بيع لحقوق المباريات للمواسم من 2019 حتى 2022 قضينا الكثير من الوقت للتفكير في البيع المباشر للجماهير لكننا أجلنا اتخاذ هذا القرار."

وأشار ماسترز إلى أن "بريمفليكس" سيفيد أندية المسابقة بشكل كبير والمشجعين أيضًا التي ستحظى بمشاهدة المباريات على الهواء مباشرة بأقل أسعار.

وأوضحت الصحيفة أن تكلفة مشاهدة الدوري الإنجليزي في إنجلترا في الوقت الحالي تبلغ نحو 912 جنيه إسترليني سنويًا (76 جنيهًا إسترلينيًا في الشهر)، مؤكدة أن الخدمة الجديدة ستكون بأسعار أقل بكثير عما هي عليه حالياً بالنسبة للجماهير.

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ويمكن للجماهير المصرية متابعة مباريات الدوري الإنجليزي من خلال شبكة قنوات "بي إن سبورت" مقابل 2280 جنيه سنوياً

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال تنفيذ المشروع الجديد، فإن مباريات الدوري الإنجليزي ستكون على الهواء مباشرة في 188 دولة حول العالم وتصل إلى 200 مليون أسرة مقابل سعر في حدود 10 دولارات شهريًا، حوالي 160 جنيه مصري، أي ستكون قادرًا على متابعة كل مباريات البريميرليج بما يعادل 5 جنيهات يوميًا.

وتربح رابطة الدوري الإنجليزي ما يزيد عن 3 مليارات جنيه إسترليني سنويًا من بيع حقوق البث خارج المملكة بجانب 1.6 مليار من البيع للقنوات المحلية مثل "سكاي" و"بي تي سبورت" و"بي بي سي" و"أمازون".

وأكدت الصحيفة أنه في حال تنفيذ المشروع فإن أرباح رابطة الدوري الإنجليزي ستكون خيالية، مضيفة أن عائدات البث الخارجي التي تصل إلى 3 مليارات إسترليني قد تصل على 24 مليار إسترليني سنويًا في حالة اشتراك الـ200 مليون أسرة التي تتابع البريميرليج مباشرة بحوالي 10 دولارات شهريا.

وأوضحت الصحيفة أن التحدي الحقيقي سيكون في التجهيز لهذا المشروع الضخم حيث سيتعين على الرابطة تجهيز عشرات القنوات لبث المباريات بلغات مختلفة لتلبية كافة الأذواق وستتضخم مسئولياتها من مجرد منظم لـ380 مباراة في كل موسم إلى محطة عملاقة للبث العالمي تتضمن بناء وصيانة منصة تقنية معقدة لخدمة الجماهير من كل أنحاء الكوكب في قارات ولغات وثقافات متنوعة للغاية، وهو ما يؤكد أن تلك الخطوة لن تحدث بسرعة كبيرة.

وأشار ماسترز إلى أن هناك مخاطر كبيرة حول المشروع بعدما نجحت رابطة الدوري الإنجليزي في إقامة شراكات ناجحة من خلال البحث عن شراكات مع هيئات البث الثابتة والحصول على تمويل آمن كنموذج لها، بدلاً من عائدات المستهلكين المباشرة، والتي تعد استراتيجية مختلفة تمامًا، مضيفاً: "سيكون الانتقال من واحدة إلى أخرى إذا حدث ذلك ومتى يحدث لحظة كبيرة".

ولفت رئيس رابة الدوري الإنجليزي إلى أن المشروع قد يتم اختباره في أحد الدول الآسيوية قبل أن يتم البدء في تنفيذ المشروع على مستوى العالم.