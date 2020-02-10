تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020

نجح المنتخب البرازيلي لكرة القدم، فجر اليوم الإثنين، في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، وذلك بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للأولمبياد عن قارة أمريكا الجنوبية.

وسيشارك في أولمبياد طوكيو كل من المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني ممثلين عن قارة أمريكا الجنوبية، لينضما إلى 12 منتخباً كانوا قد تأهلوا للمنافسات، في انتظار مقعدي قارة أمريكا الشمالية.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة رسمياً في الـ 20 من مارس المقبل.

ونستعرض لكم المنتخبات المتأهلة رسمياً لأولمبياد طوكيو 2020:

قارة إفريقيا: منتخب مصر - منتخب ساحل العاج - منتخب جنوب إفريقيا

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قارة أوروبا : منتخب فرنسا - منتخب ألمانيا - منتخب رومانيا - منتخب إسبانيا

قارة آسيا: منتخب كوريا الجنوبية - منتخب السعودية - منتخب أستراليا

جقارة أمريكا الجنوبية: منتخب الأرجنتين - منتخب البرازيل

منتخب اليابان ، بصفته مستضيف البطولة.

وستقام المنافسات من يومي 22 يوليو حتى 8 أغسطس من العام الجاري، في 7 ملاعب مقسمة على 6 مدن.