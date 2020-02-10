شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد نهاية عقد حازم إمام فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك أن عقد حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، ينتهى بنهاية شهر يوليو المقبل، واستقر مجلس الزمالك فى الفترة الأخيرة على تأجيل تمديد عقد الظهير الأيمن للفريق حتى ينتهى الزمالك من التحديات المختلفة التى يرتبط بها الفريق خلال الوقت الحالى.

ويبدأ الزمالك، اليوم، الاثنين، التحضيرات لمواجهة الترجى التونسى، فى بطولة السوبر الأفريقى، فى اللقاء الذى سيقام الجمعة المقبل، بعد غلق صفحة الدورى الممتاز، بعدما حقق الفريق فوزًا صعبًا على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، التى أقيمت على استاد الإسماعيلية، لينجح الأبيض فى مواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى هذا الموسم، وحافظ الزمالك على مركزه فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما احتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة بعدما لعب 16 مباراة.

ورصد مسؤولو الزمالك مكافآت خاصة للاعبين لتحقيق لقب السوبر الأفريقى الذى لم يفز به الفريق الأبيض منذ عام 2003، وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الاستعانة بعدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق الترجى التونسى خلال منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف بالفريق التونسى قبل وضع خطة مواجهة الفريق فى السوبر الأفريقي، كما تُمثل مباراة السوبر أهمية كبرى للأبيض ليس لكونها بطولة خاصة يسعى الفريق للتتويج بها فحسب، بل لرفع معنويات اللاعبين أيضًا قبل مواجهة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا ذهاباً وإياباً، والتى يسعى الفريق للمنافسة على لقبها فى النسخة الجارية.

كما يرتبط الزمالك بمجموعة من المنافسات المتتالية عقب مواجهة الترجى يستهلها بمواجهة الأهلى فى السوبر المصرى بالإمارات حيث ستعود البعثة البيضاء من قطر السبت المقبل من أجل السفر إلى أبو ظبى يوم 17 من شهر فبراير الجارى لمواجهة الأهلى، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى.