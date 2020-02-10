شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجتمع مع وزير العدل لتدشين مقرٍ للشهر العقارى بفرع أهلى زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الاهلي وزير العدل المستشار عمر مروان ظهر اليوم، الاثنين، وطلب رسميًا تدشين مقرٍ للشهر العقارى بفرع الأهلى بالشيخ زايد، وشهدت الجلسة التى جاءت فى أجواء ودية للغاية بحث ومناقشة كافة الشروط والمطالب والإجراءات الخاصة بمقر الشهر العقارى من أجل البدء فى تنفيذه بأقرب وقت ممكن.

و رحب المستشار عمر مروان، وزير العدل، بزيارة الخطيب وطلب الأهلي، مؤكدًا البدء فى دراسته وبحث تنفيذه من خلال قيام أحد المستشارين «موفد الوزارة» بزيارة إلى فرع النادى بالشيخ زايد الخميس المقبل لمعاينة الموقع والاجتماع مع اللواء محمود الفيشاوى مدير فرع النادى، والمهندس سامح على كامل، المستشار الهندسى لمجلس الإدارة، وبحث كافة الخطوات الخاصة بمقر الشهر واحتياجاته والاشتراطات والإجراءات القانونية والإدارية والهندسية.

ووجه محمود الخطيب الشكر لوزير العدل على تعاونه المثمر مع إدارة النادى الأهلى، وحرصه على دراسة رغبته فى تدشين مقرٍ للشهر العقارى فى فرع الشيخ زايد أسوة بنظيره فى مقر النادى بالجزيرة، وأيضًا فرع مدينة نصر؛ لتقديم خدمات شاملة لأعضاء النادى بفرع زايد.

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تأتى هذه الخطوة من جانب مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب لتوفير مختلف احتياجات أعضاء الجمعية العمومية بالفرع، وتقديم خدمات متميزة تليق بأعضاء النادى.

من ناحية أخرى، يستضيف الأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، نظيره طلائع الجيش على استاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام فى مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن استكمال رحلة الأرقام القياسية بالمسابقة المحلية فيما يسعى الطلائع للخروج بنتيجة إيجابية تساهم فى تعديل وضعه بجدول الدوري.

ويعتلى الأهلى صدارة جدول الدورى برصيد 39 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز بهم جميعاً محققاً العلامة الكاملة رغم امتلاكه ثلاثة مباريات مؤجلة، وسجل لاعبو المارد الأحمر 37 هدفاً كأقوى خط هجوم فى المسابقة بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضاً، فى المقابل يحتل الطلائع الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.