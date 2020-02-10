شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. وزير الرياضة عن صرف الأهلى راتب مؤمن زكريا: "أنا موافق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة على طلب النادى الأهلى، بصرف راتب لمؤمن زكريا والذى يعانى من وعكة صحية تعرض لها خلال الأشهر الماضية.

وأجرى "سوبر كورة" لقاءً سريعاً مع الدكتور أشرف صبحى للحديث عن صراف راتب لمؤمن زكريا، وقال إنه يتضامن مع العامل الإنسانى حيث سيتم الموافقة على قرار مجلس إدارة الأهلى بصرف دفعة مالية لمؤمن زكريا لمساندته فى أزمته الصحية، ورغم أن الطلب الخاص بالقلعة الحمراء يتم دراسته من جانب المستشارين بالوزارة إلا أنه سيتم الموافقة عليه قائلا، "أنا شخصيا موافق".

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وكان مجلس إدارة النادى الأهلى أرسل خطاباً رسمياً إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، للموافقة واستيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بصرف دفعة مالية لمؤمن زكريا لاعب الفريق ومساندته بعد الوعكة الصحية التى ألمت به مؤخرًا.

جاء ذلك بناءً على قرار مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، فى اجتماعه الأخير بشأن الاستمرار فى دعم ومساندة اللاعب، خاصة أن النادى لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وسيواصل تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للاعب (غير المقيد بقائمة الفريق) من كافة الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.

يذكر أن النادى الأهلى قام بمخاطبة كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، وذلك للتواصل مع الجهات الأمنية لإقامة مباراة الأهلى وصن داونز بطل جنوب إفريقيا فى ذهاب دور الـ8 بدورى رابطة الأبطال يوم 29 فبراير الجارى باستاد القاهرة، و هو ما رد عليه الوزير أنه تم إحالة الملف إلى اتحاد الكرة، لأنه جهة ذات التخصص، و لأن الوزارة تدعم مؤسساتها فالقرار الذى يتخذه اتحاد الكرة ندعمه .