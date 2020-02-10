شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يُنهى مرحلة التأهيل الأولى بعد جراحة وتر أكيلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجهاز الطبي للأهلى أن سعد سمير مدافع الفريق انتهى من المرحلة الأولى في برنامج علاجه وبدأ مؤخراً المرحلة الثانية بعد الجراحة التي خضع لها في وتر أكيلس، ويخوض اللاعب فى الوقت الحالى تدريباته العلاجية بشكل مستمر على هامش التأهيل.

وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب بدأ المرحلة الثانية من العلاج الطبيعي التي تنتهي قبل سفره إلى ألمانيا لتحديد برنامجه التأهيلي تمهيداً لتجهيزه بأفضل صورة، بعد الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع الأهلى في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى فى دورى أبطال أفريقيا، الذى نجح الفريق الأحمر في عبور دور المجموعات خلاله ويستعد لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقى في دور الثمانية من منافسات البطولة الأفريقية.

ويتوجه سعد سمير إلى ألمانيا، يوم 17 فبراير الجارى، من أجل الخضوع لفحص طبى جديد تحت إشراف الطبيب ماركوس فولتر، الذى أجرى له جراحة وتر أكيلس، وحدد الجهاز الطبى بالنادى موعد سفر اللاعب، بالتنسيق مع الطبيب الألماني، للتعرف على آخر مستجدات الجراحة التى خضع لها، والاطمئنان على تحسن حالته، ويضع الطبيب الألمانى فولتر برنامجا جديدا ينفذه اللاعب بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التى أعقبت الجراحة.

فيما يستعد الأهلي بقيادة السويسرى فايلر خلال الوقت لمواجهة طلائع الجيش في السابعة والنصف مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز، على أن يغادر الفريق الأحمر إلى الإمارات، يوم 17 من شهر فبراير الجارى، لمواجهة الزمالك، يوم 20 من الشهر ذاته، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى، وذك في بطولة السوبر المصرى وحرص الدولى المصرى محمود تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزى الحالى والأهلى السابق على زيارة سعد سمير مؤخرا والاطمئنان على حالته لدعمه خلال رحلة التأهيل من الإصابة.