شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. مصر تصطاد أسود الكاميرون على أنغام "سونج وزيدان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحمل اليوم الاثنين 10 فبراير ذكرى سعيدة لدى المصريين عقب تتويج المنتخب الوطنى باللقب السادس لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2008، فى غانا، والتى شهدت تألق الفراعنة فى حصد اللقب القارى، للمرة السادسة فى تاريخه بفضل أغلب نجوم الجيل الذى حقق اللقب فى بطولة 2006، وتعتبر هذه النسخة هى الأعلى تسجيلاً للأهداف فى تاريخ كأس الأمم الإفريقية بعد أن شهدت إحراز 99 هدفا، كما أن متوسط عدد الأهداف للمباراة هو الأعلى منذ أمم إفريقيا 1974.

واستضافت غانا البطولة، ووجاء ترتيب مصر فى المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الكاميرون، زامبيا والسودان، ونجح الفراعنة فى حسم الصدارة بـ 7 نقاط مقابل 6 لنظيره الكاميرونى الثانى.

والتقت مصر فى ربع النهائى مع منتخب أنجولا حينها، وحسم الفراعنة تواجدهم فى المربع الذهبى بهدفين لحسنى عبد ربه وعمرو زكى، مقابل هدف أنجولى سجله اللاعب مانوتشو.

Advertisements

وكشر حامل اللقب المنتخب المصرى عن أنيابه فى دور الثمانية واكتسح أفيال كوت ديفوار برباعية نظيفة سجلها عمرو زكى (هدفان) وأحمد فتحى ومحمد أبو تريكة، بينما سجل عبد القادر كيتا هدف ساحل العاج الوحيد.

وفى نهائى البطولة لعب منتخب مصر مع نظيره الكاميرونى، على أرض ملعب "أوهين دجان" فى العاصمة الغانية أكرا، وأدارها تحكيميا البنينى كوفى كودجا، وشهدت فوزا قاتلا للفراعنة بهدف جاء بشق الأنفس عن طريق النجم محمد أبو تريكة فى الدقيقة 79 من عمر المباراة، فى هدف هو الأشهر بعدما خطف محمد زيدان الكرة من المخضرم سونج قائد الكاميرون وأهداها لزميله تريكة الذى لم يجد صعوبة فى ايداعها فى مرمى الأسود.

وتم اختيار نجم منتخب مصر حسنى عبد ربه أفضل لاعب فى البطولة، كما توج حارس الفراعنة عصام الحضرى بجائزة أفضل حارس.