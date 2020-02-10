شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعلن تشكيل الأهلى للقاء الطلائع فى محاضرة فنية مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد رينيه فايلر ، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة فنية للاعبين فى الخامسة مساء اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش. ويحدد رينيه فايلر للاعبين خلال المحاضرة طريقة اللعب فى مباراة اليوم، ويعلن تشكيل الفريق الذى يخوض لقاء طلائع الجيش.

ودخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي معسكرا مغلقا أمس، الأحد، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، التى تقام مساء اليوم الاثنين فى الجولة الـ17 من مسابقة الدورى الممتاز وتضم قائمة المباراة فى حراسة المرمى: محمد الشناوى – شريف إكرامى.

خط الدفاع: محمود متولى – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – على معلول – أحمد فتحى – محمد هانى – رامى ربيعة.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حسين الشحات – أحمد الشيخ – وليد سليمان – محمود عبدالمنعم «كهربا» – جيرالدو – محمد مجدى قفشة

خط الهجوم: مروان محسن – جونيور أجايى – أليو بادجي

مواجهة اليوم بين الأهلى والطلائع رقم 26، بعدما التقى الفريقان فى 25 مباراة سابقة شهدت نتائج متابينة وإن كان معظمها فى مصلحة الفريق الأحمر.

الفوز كان من نصيب فى الأهلى فى 20 مباراة، بينما كان التعادل حاضرًا فى خمس مواجهات، ولم يتذوق فريق الطلائع طعم الفوز على الأهلي.

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المباراة الأولى التى جمعت الفريقين تعود إلى موسم 2004-2005 من بطولة الدورى الممتاز، فى أول ظهور للطلائع فى الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأهلى بهدف دون رد سجله محمد بركات، لاعب الأهلى السابق، بينما كانت آخر مواجهات الفريقين فى مطلع مايو الماضى وانتهت بفوز الأهلى بنتيجة 2-1.

نجح لاعبو الأهلى فى زيارة شباك طلائع الجيش فى 52 مناسبة، بينما استقبلت شباك الأهلى 12 هدفًا.

محمد بركات، نجم الأهلى السابق، كان صاحب أول أهداف الفريق فى شباك طلائع الجيش، بينما كان على معلول، ظهير أيسر الأهلى الحالى آخر من زار شباك طلائع الجيش.

عماد متعب، مهاجم الأهلى السابق، هو الهداف التاريخى للقاءات الأهلى وطلائع الجيش، بعدما نجح فى تسجيل سبعة أهداف فى شباك فريق الطلائع.

نجح الأهلى فى الخروج بشباك نظيفة أمام طلائع الجيش فى 16 مباراة، بينما نجح الطلائع فى الخروج بشباك نظيفة فى مباراتين.

أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلى عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث فى مناسبتين؛ الأولى فى موسم 2006-2007، وسجل رباعية الأهلى حينها «فلافيو – محمد أبوتريكة (هدفين) – عماد متعب»، والثانية فى موسم 2014-2015.

والتقى الأهلى مع فريق طلائع الجيش فى مسابقة كأس مصر فى مباراة واحدة فى عام 2007 لحساب دور ربع نهائى البطولة، وكان الفوز من نصيب الأهلى بنتيجة 3-1.