شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: لم نناقش تأجيل قمة الدورى.. وجاهزون لمواجهة الزمالك 24 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن النادى لم يتلق أى خطابات من اتحاد الكرة بخصوص تأجيل لقاء الزمالك فى ختام مباريات الدور الأول للدورى الممتاز، والمحدد لها يوم 24 من الشهر الجارى.

وأضاف عبد الحفيظ أن تأجيل لقاء الزمالك فى الدورى لم يتم مناقشته من الأساس، وفق ترتيبات الجهاز الفنى لجدول الدورى المعلن من لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدورى الممتاز.

وكان اتحاد الكرة قد أرسل خطاباً رسمياً إلى ناديى الأهلى والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الأسبوع الرابع المسابقة الدورى الممتاز، وذلك يوم24 فبراير الجارى، على أن تقام المباراة فى السابعة والنصف باستاد القاهرة، دون أى تأجيل للمباراة كما يتردد.

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وجدد مسئولو اتحاد الكرة اتصالاتهم مع الجهات الأمنية خلال الساعات الأخيرة للحصول على الموافقات الرسمية لإقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، المحدد لها يوم 24 فبراير الجارى والمؤجلة من الأسبوع الرابع فى موعدها باستاد القاهرة، خاصة أن الموافقات لم تصل حتى الآن.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن إقامة مباراة القمة يوم 24 فبراير الجارى ليس مؤكداً، نظرا لعدم وصول الموافقات الأمنية على إقامة المباراة فى الموعد المحدد وعلى استاد القاهرة.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنهم أرسلوا خطابات إلى الأمن للحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بمباراة القمة وكذلك مواعيد مباريات دور الـ16 بكأس مصر فى الفترة من 15 حتى 26 فبراير، إلا أن الموافقات الأمنية لم تصل حتى الآن.

يأتى هذا فى الوقت الذى فجر فيه هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن لقاء القمة فى مسابقة الدورى المصرى، وقال زادة فى تصريحات تليفزيونية، "أطالب بتأجيل لقاء القمة من يوم 24 فبراير إلى أجل غير مسمى.. لقاءات القمة لها متعة خاصة فلقاء السوبر المصرى فى الإمارات سيقام يوم 20 فبراير وتم تحديد لقاء الدورى يوم 24 لذلك أطالب بتأجيلها".