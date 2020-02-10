شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يزاحم عبد الغنى على قيادة دفاع الزمالك أمام الترجى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُفاضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بين الثنائى محمود الونش ومحمد عبد الغنى حول التواجد فى التشكيلة الأساسية للفريق، إلى جانب محمود علاء، لقيادة خط الدفاع فى مواجهة الترجى التونسى، التى ستقام الجمعة المقبل، على ملعب نادى الغرافة القطرى فى بطولة السوبر الأفريقى.

ويرغب كارتيرون فى إعادة الونش لقيادة الدفاع إلى جانب محمود علاء أمام الترجى، إلا أنه سيحسم تلك المسألة خلال الفترة الجارية من خلال التدريبات، وفقا لمستوى اللاعب، مع وجود مفاضلة مع عبد الغنى الذى شارك بشكل أساسى بالأمس أمام الإسماعيلى، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة الـ17 فى بطولة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الاستعانة بعدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق الترجى التونسى خلال منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف بالفريق التونسى قبل وضع خطة مواجهة الفريق فى السوبر الأفريقي، وتواجد الترجى التونسى فى المجموعة الرابعة التى ضمت إلى جواره أندية الرجاء وشبيبة القبائل الجزائرى وفيتا كلوب الكونغولى، واستطاع الفريق التونسى تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة بعدما نجح فى تحقيق الفوز خلال 3 مباريات فيما تعادل فى مباراتين وخسر فى لقاء واحد، ليسجل خلالهم 7 أهداف فيما استقبلت شباكه 3 أهداف.

ويحتاج المدير الفنى للزمالك لدراسة الترجى جيدًا، لذا استعان بمبارياته فى المجموعات الإفريقية إلى جانب عدد من مبارياته بالبطولة التونسية المحلية لحسم المباراة مبكرًا والضغط على الفريق التونسى لتحقيق اللقب الأفريقى، لاسيما أن الأبيض سيواجه الترجى مرة أخرى بعدما أسفرت قرعة دور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا فى وقوع الفريقين معًا فى هذا الدور، لذا تُمثل مباراة السوبر أهمية كبرى للأبيض ليس لكونها بطولة خاصة يسعى الفريق للتتويج بها فحسب، بل لرفع معنويات اللاعبين أيضًا قبل مواجهة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا ذهابا وإياباً، والتى يسعى الفريق للمنافسة على لقبها فى النسخة الجارية.