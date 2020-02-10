شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نورهان عبد اللطيف لاعبة الطائرة: كان نفسى أكون مصممة أزياء وبحب عمر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن .

نجمة اليوم فى برة الملعب هى نورهان عبد اللطيف لاعبة الكرة الطائرة السابقة بالزمالك والمقاولون العرب حالياً التى تعد أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، فهى أيضاً تتألق من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:

سماع الموسيقى بكل أنواعها والقراءة فى كل المجالات.

ورق العنب.. بحبه جدا وكل الناس بتحبه منى وبيقولولى كدة.



نورهان عبد اللطيف 3

عمر الشريف.. نجم كبير.

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عبد الحليم حافظ.. بحب أغانيه قوى.

مصممة أزياء.. بحب كل ما هو جديد فى عالم الفاشون والموضة .



نورهان عبد اللطيف 2

مش ديما بصراحة.. فى مواقف ممكن الواحد يتعامل بالعنف ومواقف ممكن يعديها.

النجمة التونيسية درة.



نورهان عبد اللطيف

الكاجوال.. أكيد بحكم اللعب، ولكن الفورمال أكيد ليه وقته بس مش علطول.