الأهلي يكشف موقفه من تأجيل القمة.. وموعد عودة رمضان صبحي والسفر للإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن موعد عودة رمضان صبحي لاعب الفريق للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وينتظم رمضان صبحي، لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية نهاية الأسبوع الجاري.

وقال سيد عبد الحفيظ: "رمضان صبحي سينتظم في التدريبات الجماعية تدريجيا، وحالته الفنية والبدنية بعد الانتظام في التدريبات الجماعية هي التي ستحدد مدى إمكانية لحاقه بمباراة السوبر يوم ٢٠ فبراير الجاري".

وكان رمضان صبحي يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، قبل أن يخوض برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال الفترة الماضية.

Advertisements

وأشار سيد عبد الحفيظ إلى إنه تحدد يوم ١٧ من الشهر الجاري موعدا للسفر إلى الإمارات؛ استعدادا لمواجهة فريق الزمالك في السوبر المصري.

وأوضح أنه يجري التنسيق مع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق لتحديد برنامج الفريق التدريبي في الإمارات.

وقال سيد عبد الحفيظ، إن النادي لم يتلق أي خطابات من اتحاد الكرة بخصوص تأجيل لقاء الزمالك في ختام مباريات الدور الأول للدوري الممتاز والمحدد لها يوم ٢٤ من الشهر الجاري.

وأوضح عبد الحفيظ: "تأجيل لقاء الزمالك في الدوري لم يتم مناقشته من الأساس وفق ترتيبات الجهاز الفني لجدول الدوري المعلن من لجنة المسابقات باتحاد الكرة".

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة طلائع الجيش في السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.