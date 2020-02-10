مدافع صنداونز: صنعنا التاريخ.. تريكة الأفضل.. وكهربا وناصر ماهر أصعب لاعبين (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- هادي المدني:

تحدث أنيلي نجكونجكا مدافع صنداونز الجنوب إفريقي عن قرعة دوري أبطال إفريقيا التي أوقعت الفريق في مواجهة الاهلي للمرة الثانية على التوالي، وكيف يفكر الفريق في هذه المواجهة.

وأجرى الخليج 365 حوارًا مع نجكونجكا الذي يمتلك مسيرة كروية طويلة بدأت من قبل 2007 في جنوب إفريقيا ثم خاض رحلة طويلة في أوروبا بين بلجيكا وفرنسا امتدت لتسع سنوات، قبل أن يعود إلى جنوب إفريقيا حيث فاز بدوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك عام 2016 .

وفاز نجكونجكا بالدوري البلجيكي مرة، والكأس مرتين، كما فاز بالدوري الجنوب إفريقي مرتين، الكأس مرة، وكأس السوبر الإفريقي.

وتحدث صاحب الـ32 عامًا عن رد فعلهم بشأن القرعة، ورأيه في كرة القدم المصرية، وأفضل لاعب مصري، إضافة إلى أشياء تعلمها من شمال إفريقيا.

وإليكم تفاصيل الحوار:

ما رأيك بشأن وقوع صنداونز في مواجهة الأهلي للمرة الثانية على التوالي؟

إنها قرعة صعبة، أمام فريق جيد ونحن نحترم دائمًا أن الحقائق لا يمكنها أن تكذب، فهم يرغبون في الفوز بدوري الأبطال أكثر من أي فريق آخر في إفريقيا.

كيف يمكن أن يؤثر الفوز الكبير للموسم الماضي في هذه المباراة؟

لن يكون هناك أي تأثير على الإطلاق، فما حدث في السابق أصبح ماضيًا، ونحن نسينا تمامًا ما كان، وكل تفكيرنا في الوقت الحالي بشأن الحاضر، وهم أيضًا يعرفون أن مواجهة صنداونز ستكون صعبة، لكننا سوف نستعد لهم بشكل جيد.

أنت تمتلك رحلة طويلة في أوروبا.. ما الفرق بين المباريات القارية والإفريقية؟

الفارق بين اللعب في إفريقيا وأوروبا بالبطولة القارية هو السفر والمسافات التي تستنزف اللاعبين، إفريقيا أكثر قوة من الناحية البدنية، وتحتاج جهد كبير بسبب درجات الحرارة التي نلعب فيها، لكن أوروبا تعتمد على المهارة أكثر، وأن تحتفظ بالكرة وتنتظر إلى الوقت المناسب والقرار السليم لاستثمارها، كما أنهم يمتلكون الالتزام والنظام.

جنوب إفريقيا فازت على مصر، وصنداونز فاز على الأهلي والزمالك، ما الذي منح الكرة الجنوب إفريقية هذه الأفضلية مؤخرًا؟

أعتقد أننا في البداية درسنا كيف تُلعب الكرة في شمال إفريقيا، في صنداونز نحترم الشمال إفريقيين لأنهم يمتلكون الفنيات الجيدة ويتعاملون مع الكرة بشكل جيد، لذلك قررنا أن نجعلهم يلعبون بالأسلوب الذي لا يحبونه، أما الميزة التي نمتلكها فهي أننا لدينا السرعة ونعمل بشكل متكامل ونستخدم مهاراتنا بشكل جيد، فنحن دولة نعم الله عليها باللاعبين المهاريين.

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وكي أكون أمينًا، لقد استنسخنا أشياء جيدة من فرق شمال إفريقيا وقمنا بها في كرتنا المحلية وتعمل بشكل جيد بالنسبة لنا.

ما هي؟

لقد استنسخنا طريقة تنفيذ الركلات الثابتة والقوة في الركنيات.

بالنسبة لك كمدافع أيمن، من أصعب لاعب مصري يمكن أن تواجهه؟

أعتقد أنه كهربا، هو لاعب جيد وهناك لاعب أيضا العام الماضي كان يرتدي القميص رقم 10 في الأهلي، لقد كان قويًا ويركض بشكل جيد، لكني نسيت اسمه. (ناصر ماهر)

صنداونز عادة ما يلعب ضد أندية شمال إفريقيا على استاد لوكاس موريبي، ما الفارق الذي يمثله عن لوفتوس فيرسفيلد؟

لوكاس موريبي هو (مقر القنص) بالنسبة لنا، هو قريب بالنسبة للجماهير، كما أنهم يأتون بأعداد كبيرة لدعمنا، ويمنحوننا الثقة التي تساعدنا من أجل التقدم، والأجواء تكون رائعة، وتناسب أسلوبنا في اللعب عندما نكون في دوري الأبطال، أما لوفتوس فهو بعيد عن جمهورنا للوصول إليه كما أنه أكبر ويحتاج عدد جماهير أكثر.

ما النتيجة التي تحب أن تتذكرها دائمًا: الفوز بثلاثة أهداف على الزمالك أم 5 أهداف أمام الأهلي؟

لقد استمتعنا أكثر بالفوز 5-0، لأننا فزنا على أكبر فريق في إفريقيا بنتيجة كبيرة، ولا أعتقد أن هناك فريق في القارة فاز على الأهلي 5-0، لقد صنعنا التاريخ، لقد كان حدثًا رائعًا وكل شيء تم بشكل رائع في هذا اليوم.

ماذا كانت رسالة بيتسو موسيماني بعد إعلان القرعة؟

لقد قال إنها تكرار لقرعة الموسم الماضي، وستكون أصعب هذا الموسم، وهم يعرفوننا أكثر من الموسم الماضي، لذا علينا أن نقاتل ونقدم كل شيء ممكن من أجل التأهل لنصف النهائي.

وأخر سؤال، من هو أفضل لاعب مصري من وجهة نظرك؟

بالنسبة لي يجب أن يكون أبو تريكة، هو المفضل من وجهة نظري على الإطلاق في مصر، لكن من خلال الجيل الحالي هو محمد صلاح؛ لأنه يظهر للعالم بأن إفريقيا ما زالت تمتلك لاعبين جيدين.