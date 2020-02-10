استعداداً للزمالك.. كيف ظهر الترجي في آخر تجربة له قبل السوبر الأفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

رغم تواجد الترجي في صدارة الدوري التونسي بفارق عشر نقاط عن ملاحقه الاتحاد المنستيري، إلا أن شيخ الأندية التونسية تلقى ضربة محلية بالتعادل إيجابيًا أمام اتحاد تطاوين بهدف لمثله في افتتاح الدور الثاني من المسابقة.

الترجي خاض اختباره الأخير محليًا قبل معركة السوبر الأفريقي والذي سيخوضه أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل في العاصمة القطرية "الدوحة" حيث يسعى فريق "الدم والذهب" إلى تحقيق اللقب بعدما خسره في النسخة الماضية على يد الرجاء البيضاوي المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد.

اختبار الترجي الأخير في الدوري التونسي ظهر من خلاله العديد من الملامح، وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- غياب الشعباني:

البداية من الخطوط الفنية؛ حيث لم تشهد مباراة الترجي وخصمه اتحاد تطاوين ظهور المدير الفني معين الشعباني والذي تعرض للإيقاف من قبل الاتحاد التونسي لكرة القدم.

الشعباني دخل في مشادة مع لاعب الأفريقي - الغريم التقليدي للترجي- إيهاب المباركي ليقرر الاتحاد التونسي إيقاف المدير الفني لفريق "باب سويقة" مباراتين.

وقاد مجدي تراوري - المدير الفني المساعد للشعباني- الأمور الفني للترجي إلا أنه لم يساعد فريقه في تحقيق الفوز.

- ظهور الأساسيين:

الترجي، رغم مواجهته لمتذيل ترتيب الدوري التونسي، اعتمد على العناصر الأساسية بداية من حارس المرمى المعز بن شريفية.

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واعتمد بطل أفريقيا في آخر نسختين له على قائده خليل شمام لقيادة الدفاع ليكون بجانبه الثلاثي محمد علي اليعقوبي وإلياس الشتي وسامح الدربالي.

وفي الوسط ظهر فوسيني كوليبالي (صاحب الهدف) ومعه محمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيث وحمدو الهوني ومحمد علي بن حمودة.

وقاد طه ياسين الخنيسي الجانب الهجومي للترجي منفردًا إلا أنه لم يقدم المردود المناسب ليتم تغييره ويشارك بدلاً منه إبراهيم أوتارا المهاجم الأساسي للفريق.

- تأثير بدران:

الترجي عانى بشكل كبير في الجانب الدفاعي خاصة أن الفريق المنافس استطاع أن يلعب على الهجمات المرتدة بأسلوب مميز وهو ما وضع مدافعي "الدم والذهب" في موقف محرج.

الجانب الدفاعي تأثر بشكل كبير بغياب المدافع الجزائري عبد القادر بدران حيث لم يشارك في المباراة بسبب الإصابة الأمر الذي جعل الإدارة الفنية للترجي تدفع بالقائد خليل شمام ليكون بجانب اليعقوبي.

بدران بحسب الموقع الرسمي للترجي فلن يكون متواجدًا في مباراة الزمالك بالسوبر الأفريقي بجانب احتمالية غيابه عن موقعة الذهاب بسبب إصابته بتمزق عضلي.

وبالطبع سيكون غياب بدران ضربة في حسابات الشعباني خاصة أنه أحد العناصر الأساسية في تشكيل الترجي خلال موسمه الأول حيث شارك المدافع القادم من صفوف وفاق سطيف في 8 مباريات بالدوري وسبع في دوري أبطال أفريقيا بجانب مباراتين في دوري أبطال أفريقيا.