محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، إن إدارة النادي أخطرت الاتحاد الأفريقي برغبتها في خوض مباراة الفريق الأبيض ضد الترجي التونسي يوم 29 فبراير الجاري على ملعب استاد القاهرة.
ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره الترجي ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب أوائل شهر مارس المقبل.
وخلال مداخلة هاتفية في قناة الزمالك قال أمير مرتضى: "أبلغنا الكاف بشكل رسمي برغبتنا في خوض مباراة الترجي على ملعب استاد القاهرة يوم 29 فبراير الجاري".
وأضاف: "لم يتم إخطارنا بالقرار النهائي حتى الآن، الجهات الأمنية هي من ستحدد الملعب، قد يرفض الأمن خوض المباراة على ستاد القاهرة، ويطلب تحديد ملعب آخر".
جدير بالذكر أن الأهلي طلب خوض مباراته أمام صندوانز في ذهاب ربع نهائي الأبطال في اليوم ذاته.
كانت هذه تفاصيل خبر "موعد لقاء الأهلي وصنداونز".. أمير مرتضى: طلبنا خوض مباراة الترجي يوم 29 فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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