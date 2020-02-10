ميدو: أسوأ موسم في تاريخ التحكيم المصري.. ويجب ألا ننتظر تقنية الفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

علق أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لمصر المقاصة، على أداء التحكيم، خلال مباراة الإسماعيلي والزمالك، والتي شهدت احتساب الحكم محمود عاشور لركلتي جزاء لكلا الفريقين، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين لهدف.

وقال ميدو، في تغريدات متلاحقة عبر "تويتر: "هذا الموسم هو أسوأ موسم في تاريخ التحكيم المصري.. عدد القرارات التحكيمية الخاطئة الحاسمة لنتائج المباريات قياسا بالسابق.. أتوقع قرارا من اللجنة المنوطة بإدارة الكرة بإحداث تغييرات جذرية في لجنة الحكام".

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وانتقد ميدو احتساب الحكم محمود عاشور ركلتي جزاء غير صحيحتين. وأكمل نجم أياكس وتوتنهام ومارسيليا السابق: "اللجنة الخماسية بقيادة عمرو الجنايني تدير الكرة المصرية بحرفية شديدة حتى الآن والتحكيم يفسد كل الأشياء الإيجابية التي يفعلونها في الفترة السابقة.. يجب أن يكون هناك تغيير تشعر به الجماهير فورا بداية من الدور الثاني".

وأضاف المدير الفني الأسبق للزمالك: "يجب ألا تنتظر اللجنة الخماسية تقنية الفيديو فقط لمساعدة الحكام.. الحكام تتعامل بتعالٍ شديد جدا مع اللاعبين ومع المدربين، ويتحدثون مع الجميع بأسلوب غير لائق وهذا يجب أن يتغير فورا".

واختتم ميدو: "الحكم الذي يخطئ أمام الزمالك والأهلي لا يحكم لهم مرة أخرى لسنوات! وهذا يجب أن يتغير لأن مباريات الزمالك والأهلي هي التي تلمع الحكام وتضمن لهم التواجد في القائمة الدولية!! الخوف من مسؤولي الزمالك والأهلي وإحساسهم بعدم وجود حماية كافية يدفعهم لمجاملة الناديين!".