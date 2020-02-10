منافس الأهلي.. مدرب صنداونز يطلب "التنفس" قبل صدام دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال بيتسو موسيماني مدرب صنداونز الجنوب أفريقي إن فريقه ليس محظوظًا، لافتًا إلى أنهم دائمًا ما يحصلون على قرعة صعبة.

ومن المقرر أن يحل صنداونز ضيفًا على الأهلي في مباراة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 29 فبراير الجاري، على أن يقام لقاء الإياب في جنوب أفريقيا أوائل مارس المقبل.

وكان صندوانز قد حقق فوزًا مثيرًا على سوبر سبورت في مباراة دور الـ16(1) لبطولة كأس جنوب أفريقيا ليتأهل إلى منافسات دور الـ16(2).

Advertisements

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة kickoff الجنوب أفريقية قال موسيماني: "في قرعة الجولة المقبلة من الكأس، هل يمكننا الحصول على فريق سهل".

وأضاف: "دائمًا ما يحصل الفريق على قرعة صعبة، في الجولة التالية هل يمكننا الوقوع مع فريق في المتناول".

وتابع: "نحن لسنا محظوظين، هل يمكننا التنفس قليلًا، لدينا دوري أبطال أفريقيا والدوري المحلي، نحتاج لمواجهة امافارارا، هل يمكن للقرعة أن تعطينا هذا الفريق".

جدير بالذكر أن فريق امافارارا تأهل إلى منافسات دور الـ16 الثاني بعد الفوز على سوبر ايجيلز بنتيجة 2-1.