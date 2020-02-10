اليوم حفل تكريم لمنتخب اليد بعد التتويج بالبطولة الأفريقية

تنظم الشركة الراعية لاتحاد اليد، اليوم الاثنين في السابعة ونصف مساءًا، حفل تكريم للمنتخب الوطني الأول الحائز على البطولة الإفريقية والمتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، في أحد الفنادق بالتجمع الخامس، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة ومجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة المهندس هشام نصر. ومن المقرر أن يحضر الفنان هشام عباس الحفل للاحتفاء بلاعبى منتخب مصر صاحب إنجازي التتويج بالبطولة الإفريقية والتأهل للأولمبياد. عباس الحفل للاحتفاء بلاعبى منتخب مصر صاحب إنجازي التتويج بالبطولة الإفريقية والتأهل للأولمبياد. وتضم قائمة اللاعبين كلاً من: كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى 5 لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، تحت القيادة الفنية للإسباني جارسيا بارندو. خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى 5 لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، تحت القيادة الفنية للإسباني جارسيا بارندو.

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