فجر مصدر مسئول في اتحاد الكرة، أن لجنة الحكام بالجبلاية برئاسة جمال الغندور، حددت موعد التحقيق مع جهاد جريشة الحكم الدولي، بعدما قدم شكوى ضدها بسبب تغيير ترتيبه فيالقائمة الدولية من رقم 3 إلى رقم 1.
وقال المصدر، إن لجنة الحكام استدعت جهاد جريشة للتحقيق يوم الخميس الماضي، إلاأنه اعتذر عن عدم الحضور بسبب ظروف مرض والدته.
وتابع، أن لجنة الحكام أبلغت جهاد جريشة بالمثول للتحقيق بعد تعافي والدته من الوعكة الصحية التي تمر بها، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يخضع جريشة للتحقيق خلال الأسبوع الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة .. لجنة الحكام تستدعي جريشة سرًا للتحقيق .. والحكم يعتذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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