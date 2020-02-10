وزير الشباب يلتقى المشاركين في الموسم الثاني ببرنامج "ايدك معانا"

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المشاركين في فعاليات الموسم الثاني (المعسكر الشتوي) من برنامج دعم المبادرات الشبابية "ايدك معانا" اليوم الاثنين ، وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة.
استعرض الشباب المشاركين المبادرات الشبابية أمام وزير الشباب والرياضة موضحين فكرة المبادرات وآليات تنفيذها ومدى استفادة المجتمع من تلك المبادرات ،
وناقش الدكتور أشرف صبحي الشباب المشاركين في مبادراتهم،
أوضح صبحى أن برنامج دعم المبادرات الشبابية "ايدك معانا" هو البرنامج الحكومي الأول لدعم وتمويل رواد الأعمال المجتمعية الشباب في مصر، ويدعم المبادرات الشبابية، ويبلغ قيمة الدعم المادي لتلك المبادرات سبعة ملايين جنيها.
يذكر ان فعاليات الموسم الثاني (المعسكر الشتوي) من برنامج دعم المبادرات الشبابية "ايدك معانا" يتم تنفيذه خلال الفترة من 7 إلى ١١ فبراير الجاري، بمشاركة ٦٢مبادرة من مختلف محافظات الجمهورية.
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