اليوم.. ناشئات يد الأهلي يواجهن المعادي ببطولة الجمهورية

يخوض فريق ناشئات كرة اليد بالنادي الأهلي مواليد 2002 مباراة مهمة اليوم أمام فريق المعادي، في إطار منافسات بطولة الجمهورية.

وتقام المباراة في السادسة مساء، على ملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر، ويسعى الفريق لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز بالبطولة، بعدما توج ببطولة منطقة القاهرة.

كان فريق ناشئات كرة اليد بالأهلي قد تُوِّج بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز على نادي الزهور بنتيجة 27-12.

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وفي سياق متصل يختتم الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالأهلي تدريباته اليوم؛ استعدادا لمواجهة الشمس غدا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الثمانية

من كأس مصر.

ومن المنتظر أن تقام المباراة على صالة 6 أكتوبر، ويعقد ياسر صلاح محاضرة مع لاعبات الأهلي؛ للحديث عن بعض الجوانب الهجومية والدفاعية لفريق الشمس، بالإصابة إلى الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبات قبل مباراة الكأس.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على سموحة بنتيجة 35-19، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.