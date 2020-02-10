سيد عبدالحفيظ يكشف موعد سفر بعثة الأهلي للإمارات

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تحدد يوم ١٧ من الشهر الجاري موعدًا للسفر إلى الإمارات؛ استعدادًا لمواجهة فريق الزمالك في السوبر المصري.
أوضح، أنه يجري التنسيق مع الجهاز الفني، بقيادة رينيه فايلر المدير، الفني للفريق،لتحديد برنامج الفريق التدريبي في الإمارات.
يستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.
كما قال إن النادي لميتلق أي خطابات من اتحاد الكرة بخصوص تأجيل لقاء الزمالك في ختام مباريات الدور الأول للدوري الممتاز والمحدد لها يوم ٢٤ من الشهر الجاري.
أوضح عبدالحفيظ، أن تأجيل لقاء الزمالك في الدوري لم يتم مناقشته من الأساس وفق ترتيبات الجهاز الفني لجدول الدوري المعلن من لجنة المسابقات باتحاد الكرة.
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