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فايلر يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة طلائع الجيش

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 يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين في الخامسة مساء اليوم الإثنين؛ استعدادًا لمواجهة فريق طلائع الجيش.

 ويحدد رينيه فايلر للاعبين خلال المحاضرة طريقة اللعب في مباراة اليوم، ويعلن تشكيل الفريق الذي يخوض لقاء طلائع الجيش.

 ودخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا،

أمس الأحد، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، التي تقام مساء اليوم الإثنين في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز.

 ينتظم رمضان صبحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في التدريبات الجماعية نهاية الأسبوع الجاري.

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 قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي إن اللاعب

سينتظم في التدريبات الجماعية تدريجيًا، مشيرًا إلى أن حالة اللاعب الفنية والبدنية بعد الانتظام في التدريبات الجماعية هي التي ستحدد مدى إمكان لحاقه بمباراة السوبر يوم ٢٠ فبراير الجاري.

 كان رمضان صبحي يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، قبل أن يخوض برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال الفترة الماضية.

 ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

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