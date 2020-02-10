سيد عبدالحفيظ: الأهلي لم يتلقَ أي خطابات من اتحاد الكرة بتأجيل القمة

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن النادي لم يتلق أي خطابات من اتحاد الكرة بخصوص تأجيل لقاء الزمالك في ختام مباريات الدور الأول

للدوري الممتاز، والمحدد لها يوم ٢٤ من الشهر الجاري.

أوضح عبدالحفيظ، أن تأجيل لقاء الزمالك في الدوري لم يتم

مناقشته من الأساس وفق ترتيبات الجهاز الفني لجدول الدوري المعلن من لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

يستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.