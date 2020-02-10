رسميًا.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك 24 فبراير

تلقى اتحاد الكرة موافقة الأمن بشكل رسمي، على إقامة قمة الأهلي والزمالك، يوم 24 فبراير الجاري، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري الممتاز.

وبحسب مصدر في اتحاد الكرة، إن الجبلاية أخطرت الناديين بملعب وموعد المباراة بصفة رسمية بعدما تلقى موافقة الجهات الأمنية، موضحًا أنه لا مجال

الآن لتعديل موعد المباراة، أو تأجيلها.

وتابع، أن اتحاد الكرة حريص على انتظام جدول الدوري خلال الموسم الحالي، وعدم وجود الكثير من التأجيلات، حتى لا تتكرر أزمات المواسم الماضية.