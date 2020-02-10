وزير الشباب يشهد تكريم أوائل الثانوية العامة بمؤسسة فريد خميس لتنمية المجتمع

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة التي تنظمها مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع للعام السادس عشر على التوالي، بحضور أولياء أمور الطلبة، ولفيف من الشخصيات العامة وبعض أعضاء مجلس النواب.

أشاد وزير الشباب والرياضة بمبادرة مؤسسة فريد خميس للتنمية الذي اعتبرها مشاركة مجتمعية ومساهمة فاعلة في مساعدة ودعم المتفوقين والنوابغ، مؤكدًا أنهم أساس بناء مستقبل الدولة المصرية، بما ينتظرهم من مستقبل زاهر.

أشار "صبحي" إلى أن هذا الحفل يضفي سعادة للجميع، ليس على الطلاب فحسب إنما يضفي سعادة لأولياء الأمور بما تحملوه من صعوبات، ومجهودات بذلت في تربية أبنائهم، كللت بالفرح بما يرونهم أمام أعينهم واعتبار أبنائهم من النماذج المشرفة، مؤكدًا أهمية دعم هؤلاء النوابغ من الشباب، نظرًا لما سيرسمونه من مستقبل واعد لمصر، بعقولهم النابهة وأفكارهم المميزة.

من جانبه، أكد محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء المؤسسة،

أن دعم المؤسسة لن يتوقف عند هذا التكريم، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تواصل دائم مع الجامعات لدعم الطلاب، وتوفير منح دراسية، سواء داخل مصر، أو خارج مصر، مطالبًا أولياء الأمور بضرورة الاستمرار في العطاء ورعاية أبنائهم، وتوجيههم الدائم خلال سنوات دراستهم المقبلة، ليتحققوا أحلامهم كافة التي يسعون إليها.أوضح " خميس"، أن هؤلاء الطلاب هم مستقبل مصر لبناء دولة عصرية حديثة، ناصحًا الطلاب بضرورة الحفاظ على تفوقهم وتميزهم خلال دراستهم الجامعية المقبلة، مشيرًا إلى أن مؤسسته ماضية في دعم هؤلاء الطلاب حتى حصولهم على درجتي الماجستير والدكتوراه.