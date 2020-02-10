بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة الأهلي لفريق طلائع الجيش في الأسبوع السابع عشر من الدوري المصري الممتاز، اليوم الاثنين 10-2-2020، والمؤجلة من يوم 22-1-2020.

المباراة التي ستذاع على قناة أون سبورت بتعليق “محمد الكواليني”، ستنطلق في تمام الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي، 17:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت السعودية، على “ستاد القاهرة الدولي”.

يستضيف الأهلي فريق “طلائع الجيش” وهدفه مواصلة سلسلة الإنتصارات التي وصلت إلى 13 فوز في المباراة الاخيرة امام “بيراميدز“، حيث نجح المارد الأحمر في خطف الثلاث نقاط في الوقت القاتل بعد أن أستطاع الفريق أن يحول تأخره بهدف لفوز بهدفين في الثوانى الأخيرة.

ويحتل الشياطين الحمر صدارة ترتيب جدول الدوري العام برصيد 39 نقطة مبتعدًا عن اقرب منافسية “المقاولون العرب” برصيد 7 نقاط مع ثلاثة مباريات مؤجلة، وسجل لاعبو الأهلي 37 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة، بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضًا.

ومن المتوقع ان السويسري “رينيه فايلر” المدير الفني لفريق الأهلي سيحاول إراحة بعض العناصر الأساسية في تشكيلته قبل المواجهات المرتقبة للفريق في الفترة القادمة، حيث سيخوض مباراة السوبر المحلى أمام “الزمالك” ثم مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام “ماميلودي صن دوانز” بطل جنوب أفريقيا.

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على الجانب الآخر يدخل طلائع الجيش المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيقه فوزًا عريضًا على نظيره “نادى مصر” برباعية دون رد في إطار مباريات الجولة السادسة عشر، وسيسعى إلى الخروج بنتيجة ايجابية من المباراة.

ويقبع فريق الطلائع في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة فقط، جمعهم من 16 مباراة حيث حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 6 وخسر في 7 مناسبات.

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الأهلي – طلائع الجيش

???? ستاد القاهرة الدولي (القاهرة – مصر)

???? الدوري المصري الممتاز (الجولة الـ17)

⌚لم تبدأ بعد.. (الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش)