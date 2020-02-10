رياضة | "جوهرة ألمانية" أول صفقات ليفربول في الصيف المقبل

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وبحسب ما ورد يستعد ليفربول لتقديم مقاربة كبيرة للاعب الوسط باير ليفركوزن كاي هافرتز في الصيف.

على الرغم من كونه يبلغ من العمر 20 عامًا فقط ، فإن هافرتز قد أسس نفسه بالفعل كرجل أساسي في ليفركوزن ، حيث ساهم بـ 33 هدفًا من 131 مباراة في جميع المسابقات.

أدى صانع الألعاب إلى اهتمام واسع بتوقيعه ، حيث تم ربط مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ سابقًا بتقديم عرض له بعد ظهوره المتألق مع ريقه الألماني.

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ووفقًا لصحيفة The Express ، سيواجهون منافسة قوية من ليفربول نتيجة منح يورغن كلوب الأولوية لإضافة منتخب ألمانيا الدولي.

مع توقع أن يغادر آدم لالانا الأنفيلد في انتقال حر ، فإن عمالقة ميرسيسايد على استعداد لإنفاق جزء كبير من ميزانية النقل على هافرتز.

يذكر أن ليفركوزن قد حدد سعر طلب اللاعب عند 107 مليون جنيه إسترليني ، على الرغم من أن ليفربول من المحتمل أن يتطلع إلى التفاوض بشأن مبلغ مالي أقل.