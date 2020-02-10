رياضة | أبوهشيمة يزور ناشيء الزمالك المصاب بالسرطان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوهشيمة يزور ناشيء الزمالك المصاب بالسرطان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة على زيارة سعد محمد ناشيء نادي الزمالك المصاب بالمرض الخبيث في المستشفى الذي يتلقى فيها العلاج.

وزار أبوهشيمة اللاعب في المستشفى من أجل تقديم الدعم والمساندة لسعد عقب ظهوره في برنامج زملكاوي الذي يبث على شاشة قناة الزمالك.

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وكتب اللاعب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أحلى زيارة من الاستاذ أحمد أبو خشيمة، شكرا ليك على دعمك.

يذكر أم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كان قد أعلن في وقت سابق عن تكلفة بعلاج سعد وذلك اكتشاف إصابة الناشئ بالمرض اللعين.