رياضة | تاريخ فيكتور جوميز مع الزمالك.. لا شباك نظيفة ولا هزيمة للترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ فيكتور جوميز مع الزمالك.. لا شباك نظيفة ولا هزيمة للترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدير الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

ويملك جوميز تاريخًا لا بأس به مع الأندية المصرية خاصة الأهلي والزمالك الذي أدار له مباراتين من قبل على المستوى الإفريقي

جوميز مع الزمالك

أدار الحكم الجنوب إفريقي مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة الجزائري في دور المجموعات عام 2017 وخسرها الأبيض بهدفين نظيفين ثم أدار مواجهته ضد اتحاد طنجة المغربي بكأس الكونفيدرالية 2018-2019 وفازت القلعة البيضاء 3-1.

جوميز مع الأهلي

Advertisements

أدار للأهلي 5 مباريات حقق الأحمر الانتصار في ثلاثة منها وخسر مباراتين والبداية كانت في دور المجموعات بدوري الأبطال في 2017 أمام القطن الكاميروني وانتهت لصالح الأحمر بثنائية نظيفة ثم النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017، وحقق الأحمر الفوز بنتيجة (6-2)

المواجهة الثالثة في دور المجموعات بدوري الأبطال موسم 2018، وخسر الأحمر أمام كمبالا سيتي، كما شهد سقوط الأهلي وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالموسم الماضي (2-1).

أما المواجهة الأخيرة فكانت بين الأهلي والنجم الساحلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لهذا الموسم وفاز بها الأحمر بهدف نظيف.

جوميز مع الترجي

أدار جوميز للترجي التونسي 5 مباريات منهم 4 في دوري أبطال إفريقيا، لم يعرف فيها طعم الخسارة حيث انتصر في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين كان آخرها أمام الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا عندما فاز بهدفين نظيفين.