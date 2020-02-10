رياضة | هداف الزمالك "محمد هيثم" يتوج كأفضل ناشئ في استفتاء رابطة النقاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هداف الزمالك "محمد هيثم" يتوج كأفضل ناشئ في استفتاء رابطة النقاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج اللاعب "محمد هيثم" لاعب نادي الزمالك بلقب أفضل لاعب ناشئ، على هامش حفل الإعلان عن نتائج الاستفتاء الخاص برابطة النقاد الرياضيين الذي أقيم مؤخرا، وذلك لأدائه المتميز على مدار العام الماضي.

وكان محمد هيثم قد التحق بنادي الزمالك عام 2017، ليحصل الآن على لقب هداف الفريق، وعلى مدار مسيرته الرياضية كلاعب ناشئ التحق بعدد من أكبر أكاديميات كرة القدم في مصر من ضمنهم أكاديمية ريال مدريد، وأكاديمية برشلونة. خلال عام 2019، نجح اللاعب في حصد لقب الدوري المصري ضمن فريق تحت 12 عامًا، وهداف الدوري العام، فيما حصل على لقب هداف كأس "زد" برصيد 6 أهداف على مستوى البطولة، ليتوج أفضل لاعب في مصر في الفئة العمرية تحت 12 سنة.

كما حصل على لقب هداف بطوله باريس سان جيرمان الدولية وقضى اللاعب فترات معايشات خارجية مع كبرى الفرق الدولية لرفع المستوى الفني والبدني والتأقلم على الأجواء الخارجية، ومنها معايشته مع فريق باريس سان جيرمان، وموناكو الفرنسيين، واوترخت الهولندي.

حضر حفل الاستفتاء لفيف من نجوم الرياضة منهم محمد زيدان، حازم إمام، أحمد شوبير، سيف زاهر، محمد فضل، وأحمد حسن، ورئيس المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين، حسن خلف الله، وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي للشركة الراعية للحفل وأحمد دياب، العضو المنتدب، كما شهد الحفل تكريم مجموعة كبيرة من نجوم الرياضة والاعلام والرياضيين ورؤساء الاتحادات أصحاب الإنجاز الرياضي على مدار العام الماضي.