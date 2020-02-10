رياضة | فضيحة "كاف" في اختيار حكم مباراة الزمالك والترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة "كاف" في اختيار حكم مباراة الزمالك والترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من التساؤلات والتكهنات حول مصداقيته خلال الأونة الأخيرة في الشارع المصري، بعد إثارة الشكوك حول اختيار الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لتحكيم مباراة السوبر الإفريقين بين الزمالك والترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في قطر.

وأعلن الكاف تعيين فيكتور جوميز لإدارة مباراة الزمالك والترجي أمس وذلك بعد 10 ساعات على الأقل من كشف الصحف التونسية عن اسمه والتأكيد على ذلك مما يثير الألغاز حول قدوم القرارات من تونس إلى الكاف.

المثير للدهشة أيضا هو تكرار الحكام للفرق التونسية بشكل ملحوظ، فالموسم الماضي جوميز كان يدير مباراة السوبر الإفريقي الذي خسره الترجي أمام الرجاء المغربي الذي قاده آنذاك المدير الفني الحالي للزمالك باتريس كارتيرون.

وتقام بطولة كأس السوبر الإفريقي 14 فبراير الجاري بالعاصمة القطرية، الدوحة في النسخة الثانية التي تقام بها خارج القارة الإفريقية.