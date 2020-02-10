رياضة | المرحلة الثانية من علاج سعد سمير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرحلة الثانية من علاج سعد سمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المرحلة الثانية من برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.

وكان سعد سمير قد تعرض للإصابة بقطع في وتر إكيليس خلال مباراة الأهلي أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا حيث أجرى عملية جراحية في ألمانيا.

ويخوض مدافع الأهلي تدريباته العلاجية بشكل مستمر على هامش التأهيل بعد الجراحة التي خضع لها في وتر أكيلس حيث سينتهي من المرحلة الثانية من برنامجه العلاجي قبل العودة إلى ألمانيا لتحديد برنامجه التأهيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.