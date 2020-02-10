رياضة | ميدو: أسوأ موسم في تاريخ التحكيم المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو: أسوأ موسم في تاريخ التحكيم المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف احمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق سبب الجدال المنتشر خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن الحكام، وذلك بعد فوز الزمالك على نظيره الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

وكتب ميدو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ‏الحكم الذي يخطيء أمام الزمالك والأهلي لا يحكم لهم مرة أخرى لسنوات!! وهذا يجب ان يتغير لان مباريات الزمالك والأهلي هي التي تلمع الحكام وتضمن لهم التواجد في القائمة الدولية!! الخوف من مسؤولي الزمالك والأهلي وإحساسهم بعدم وجود حماية كافية يدفعهم لمجاملة الناديين!!".

وأضاف : ‏يجب الا تنتظر اللجنة الخماسية تقنية الفيديو فقط لمساعدة الحكام..الحكام تتعامل بتعالي شديد جدا مع اللاعبين ومع المدربين ويتحدثوا مع الجميع بأسلوب غير لائق وهذا يجب ان يتغير فورا!!

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وواصل : ‏اللجنه الخماسية بقيادة عمرو الجنايني تدير الكرة المصرية بحرفية شديدة حتى الان والتحكيم يفسد كل الأشياء الإيجابية التي يفعلوها في الفترة السابقة..يجب ان يكون هناك تغيير تشعر به الجماهير فورا بداية من الدور الثاني.

وواصل: ‏هذا الموسم هو أسوأ موسم في تاريخ التحكيم المصري..عدد القرارات التحكيمية الخاطئة الحاسمة لنتائج المباريات قياسي قياسا بالسابق..أتوقع قرار من اللجنه المنوطة بإدارة الكرة بإحداث تغييرات جذرية في لجنة الحكام..

وأتم حديثه: ‏صباح الخير وطبعا علشان الحق ضربة جزاء مصطفى محمد مالهاش أي علاقة بضربة جزاء.