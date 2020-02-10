رياضة | أول تعليق من الأهلي على احتمالات تأجيل مباراة القمة ضد الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من الأهلي على احتمالات تأجيل مباراة القمة ضد الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول إمكانية تأجيل مباراة الفريق الأحمر أمام الزمالك في القمة.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في الرابع والعشرين من فبراير الجاري في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

وأكد عبد الحفيظ على أن النادي لم يتلق أي خطابات من اتحاد الكرة بخصوص تأجيل لقاء الزمالك في ختام مباريات الدور الأول للدوري الممتاز والمحدد لها يوم ٢٤ من الشهر الجاري.

وأضاف أن تأجيل لقاء الزمالك في الدوري لم يتم مناقشته من الأساس وفق ترتيبات الجهاز الفني لجدول الدوري المعلن من لجنة المسابقات باتحاد الكرة.