رياضة | صراع مشتعل بين ريال مدريد والسيتي على نجم الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع مشتعل بين ريال مدريد والسيتي على نجم الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى زين الدين المدير الفني، لتدعيم صفوف الملكي بصفقات قوية، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن زيدان يراقب أحد نجوم مانشستر سيتي، تمهيدا لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة "ديلي تلجراف" يراقب عن كثب وضعية رحيم سترلينج مع فريقه مانشستر سيتي، خاصة وأنه يرغب في ضمه منذ مطلع الموسم الجاري.

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ويرغب الملكي في خطف نجم الدوري الإنجليزي، الذي يعد من أهم ركائز مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا.

وفي المقابل تدرس إدارة السيتي منح سترلينج، عقدًا ضخمًا يبلغ أكثر من 520 ألف يورو كراتب أسبوعي من أجل ضمان بقاء اللاعب.

جدير بالذكر أن عقد رحيم سترلينج مع السيتي ينتهي في صيف عام 2023، ويأمل حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمديد عقد نجمه في أقرب وقت ممكن.