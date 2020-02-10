رياضة | نجم توتنهام يعتذر عن "فيديو" فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم توتنهام يعتذر عن "فيديو" فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر ديلي آلي نجمب توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن فيديو نشره حسابه عبر سناب شات وسخر فيه من رجل آسيوي بسبب فيروس كورونا.

وتسبب ظهور فيروس كورونا الجديد في الصين في وفاة أكثر من 900 شخص حتى الآن، في حين انتقلت العدوى به إلى ما يزيد عن 40 ألف شخص أيضاً.

ونشر آلي الفيديو الذي ظهر فيه بقناع على وجهه في أحد المطارات، إلى جانب رسالة تقول "كورونا ماذا".

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وبعد ذلك يظهر رجل بملامح آسيوية، ثم عبوة من مطهر اليدين، ومعها عبارة "هذا الفيروس عليه أن يكون أسرع من ذلك إذا أراد اللحاق بي".

وبعد ذلك حذف الفيديو واعتذر آلي لاحقاً عبر موقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي.

وقال لاعب توتنهام: "لم يكن الأمر مضحكاً، أدركت هذا على الفور وحذفت الفيديو، أساءت إلى نفسي وإلى النادي ولا أريدكم أن تأخذوا عني هذا الانطباع".