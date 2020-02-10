رياضة | هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن عودة البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، بالمباراة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، بمنافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا تأجلت.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن هازارد كان متوقعا أن يدخل تشكيلة الفريق بشكل تدريجي، من أجل الحصول على إيقاع المباريات، وهو ما لم يحدث رغم مشاركته في التدريبات الجماعية منذ 30 يناير الماضي.

وأشارت التقارير إلى أن مشاركة هازارد تأجلت، خاصة وأنه تعرض للإصابة منذ 26 نوفمبر الماضي، ولم يتبق أمامه سوى مباراتين فقط وهما سيلتا فيجو وليفانتي يومي 16 و22 فبراير الجاري، كي يحصل على إيقاع المباريات قبل مواجهة السيتي بدوري أبطال أوروبا، يوم 26 من الشهر ذاته.